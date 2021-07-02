|
А. Лукашенко присвоил генеральские звания
02.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий. Об этом
Полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
Полковнику юстиции Сергею Удовикову присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга Президент присвоил начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий. Об этом БелТА со ссылкой на пресс-службу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)