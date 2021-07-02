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С Днем Независимости соотечественников поздравил Президент Беларуси

02.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь в ожидании Дня Независимости. Уже сегодня в стране начнутся мероприятия, посвященные одному из главных праздников нашей страны. С Днем Независимости соотечественников поздравил Президент:

"Главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле. Глубоко символично, что эта дата исторически связана с днем освобождения столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Этот горький опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство, сражаться за государственность. Белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их трудолюбии и самоотверженности. За нами стоят многие поколения патриотов, созидателей, победителей. Мы не имеем права их подвести. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками. Убежден, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу", - говорится в поздравлении.


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Теги: Минск
 
 
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Беларусь в ожидании Дня Независимости. Уже сегодня в стране начнутся мероприятия, посвященные одному из главных праздников нашей страны. С Днем Независимости...
 
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Лукашенко: День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу
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