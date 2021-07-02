Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что церемония проходит в канун самого важного для страны праздника - Дня Независимости. А потому особенно почетна для присутствующих и свидетельствует об их больших заслугах. Прежде всего это касается тех, кто, выполняя свой профессиональный долг, фактически сражался за Родину, подчеркнул Президент. "Практически так же, как наши героические предки во время Великой Отечественной войны, начавшейся 80 лет назад, - сказал белорусский лидер в начале церемонии. - Так же, как и им, нам было нелегко. Но, как и они, мы точно знали, что победим. Потому что за нами - правда. За нами - истинная, а не притворная любовь к своей земле. И ответственность за нее", - продолжил Президент.

Он обратил внимание, что белорусское общество старались раскачать изнутри информационно, пробовали устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пытались деморализовать, глумились над белорусскими символами. "Но все равно просчитались", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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