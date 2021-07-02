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Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

02.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Президент пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться: "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Президент пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться: "Сегодня заканчивали в стране...
 
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