Глава МИД Латвии: «Я бы не советовал посещать Беларусь»

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в Беларуси могут быть провокации, поэтому он не своим гражданам посещать эту страну.

Он рассказал об этом в эфире местного телевидения.

«Я бы не советовал посещать Беларусь, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем», - сказал он.

Ринкевичс подчеркнул, что Евросоюз сейчас един в вопросе санкций против Беларуси, в том числе из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Напомним, Эдгарс Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис стали фигурантами уголовного дела об «осквернении государственного флага нашей страны» (по статье 130 УК об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности).

Мартиньш Стакис заменил красно-зеленый белорусский госфлаг на бело-красно-белый с «Погоней». Произошло это в центре столицы Латвии, где были установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге (в нем участвовала и белорусская сборная).

В Национальном собрании Беларуси осудили действия Стакиса и заявили, что в скором времени белорусская сторона ответит, поскольку «такие вещи прощать нельзя».