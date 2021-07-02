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А. Лукашенко: Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит
02.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости.
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В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения...
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