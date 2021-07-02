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А. Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

02.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает БелТА.


На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Президент пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться:

Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем.



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В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения...
 
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