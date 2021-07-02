Савиных: для участия делегации Беларуси в работе сессии ПА ОБСЕ не созданы нужные условия

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для участия делегации Беларуси в работе летней сессии ПА ОБСЕ в Вене не созданы нужные условия. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В качестве председателя белорусской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕ планировался мой выезд в Вену, где я должен был бы представить позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня на сессии этой организации. Естественно, планировалось обсуждение широкого круга вопросов, в том числе и ситуации в Беларуси. Но вчера мы получили информацию о том, что в визе нам отказано", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, посольство Австрии в Беларуси не выдает визы. "И в этой связи мы обратились по их предложению в консульство Латвии в Витебске для получения данного разрешения. Пришел отказ в получении визы. Причем в самом документе было сообщено, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд. Далее в этом же документе приводятся данные о причинах такого отказа. Но я оставляю такие объяснения, как недостоверность сведений, указанных в анкете, как возможную причину отказа. Я также считаю невозможными сомнения в том, что я покину территорию Шенгенской зоны до окончания срока визы. Получается, что наиболее актуальными темами в отказе от визы могут быть: вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности, вы представляете угрозу международным отношениям государств - участников Шенгенского соглашения", - отметил парламентарий.

Андрей Савиных объяснил, почему Польша предприняла такой недружественный шаг.

"Мы планировали при обсуждении ситуации в Беларуси поднимать вопросы о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в Республике Беларусь через сценарий цветной революции. Полагаю, что обсуждение этих вопросов на уровне межпарламентских структур уже ставит Польшу в достаточно неприятное положение. Возможны, наверное, и другие догадки, почему они поступили таким образом. Но в любом случае они выставляют Польшу в еще более сложном, неприятном свете, - подчеркнул он. - Вне всякого сомнения, сегодня мы можем констатировать одно: любые документы, любые вопросы, которые могут рассматриваться по теме Республики Беларусь, дискредитированы, поскольку для участия нашей делегации не созданы нужные условия".-0-