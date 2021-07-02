Белорусские депутаты участвуют в заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по политвопросам и безопасности

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Национального собрания Беларуси в Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принимает участие в заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в рамках 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в формате видео-конференц-связи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заслушаем доклад о ситуации в регионе ОБСЕ и о той ситуации, которая сложилась в различных странах и даже регионах. Планируется обсудить и многосторонний подход и роль парламентских структур в укреплении атмосферы доверия и взаимного сотрудничества. В этой связи в своем выступлении я хочу поднять важный вопрос: почему сегодня механизмы представительной демократии, которая хорошо зарекомендовала себя во всем мире, подменяются на инструменты прямой или даже, я бы сказал, уличной демократии. Почему неорганизованной толпе, которая управляется неизвестно кем, дается право говорить от имени народа и дезорганизовывать ситуацию в собственных странах?" - сказал журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

По его словам, на обсуждение вынесены крайне важные вопросы. "Еще какое-то время назад мы полагали, что цветные революции могут проходить только в странах с неокрепшими политическими институтами и государственными традициями. Но ситуация в США показывает, что это далеко не так. Этот хаос может произойти в любой стране", - отметил парламентарий.

Разговор пойдет о том, что могут сделать парламентарии для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации. "И уж тем более не допустить новых разделительных линий в Европе", - добавил Андрей Савиных.-0-