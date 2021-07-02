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Лукашенко: самое ценное в Беларуси - это гордый, независимый и трудолюбивый народ

02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое ценное в Беларуси - это гордый, независимый и трудолюбивый народ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, что у нас небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота, мы не имеем ядерного оружия. Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие "гражданского общества". Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы. Поэтому провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают", - заявил Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы знаем, что у нас небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота, мы не имеем ядерного оружия. Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и...
 
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