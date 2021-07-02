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Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной
02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава государства рассказал сегодня
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Александр Лукашенко.
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"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Александр...
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