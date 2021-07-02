Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава государства рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Александр Лукашенко.

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