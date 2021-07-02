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Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка
02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
"Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык", - рассказал Александр Лукашенко.
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"Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык", - рассказал Александр Лукашенко.
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