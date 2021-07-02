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Лукашенко: Беларусь столкнулась с феноменом отложенного действия коллаборационизма
02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь столкнулась с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях сегодняшнего времени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны. Скажу больше, мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени", - заявил Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
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"Мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной...
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