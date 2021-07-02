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Лукашенко: подвиг советского народа и дата Дня Независимости Беларуси незыблемы
02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подвиг советского народа и дата празднования Дня Независимости Беларуси незыблемы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Подвиг советского народа незыблем, как и дата празднования Дня Независимости Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Подвиг советского народа незыблем, как и дата празднования Дня Независимости Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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