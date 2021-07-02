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Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты
02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами", - заявил Александр Лукашенко.
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"Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами", - заявил Александр...
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