Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами", - заявил Александр Лукашенко.

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