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Лукашенко: попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой

02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же носителей "европейских ценностей". Во главе - те же западные элиты", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в сопредельных государствах да и в Беларуси выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу. "Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей. Наши истинные друзья в ближайших странах нас поймут. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась. Поэтому вынуждены озвучить неприятные для их памяти эпизоды", - сказал глава государства.

"Мы долго молчали. Стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников: таких как литовские "лесные братья", бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси. Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на Родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: боль обо всех преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны, до сих пор в сердцах белорусов. "И мы рано успокоились, думая, что все побежденные и измученные той войной государства так же, как и мы, мечтают сберечь мир. Мир, за который советский народ заплатил самую высокую цену", - заметил белорусский лидер.-0-

Лукашенко: попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой

 
Теги: Минск
 
 
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"Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же...
 
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