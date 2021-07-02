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Лукашенко: белорусы едины в стремлении защитить свое суверенное право на выбор исторического пути
02.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ един в стремлении защитить свое суверенное право на выбор исторического пути. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
"Этот священный для нас праздник символизирует прежде всего народное единство, которое помогло белорусам выдержать самый сильный удар судьбы, выжить как нация в годы Великой Отечественной войны и победить", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что белорусский народ был един 25 лет назад, когда выбрал своим главным государственным праздником день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, едины белорусы и сегодня - в стремлении защитить героическое наследие, память о Великой Победе, суверенное право на выбор исторического пути.
"И нет никакой другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы", - отметил глава государства.
Он напомнил, что 77 лет назад истерзанная войной Беларусь была избавлена от фашистского гнета. "Раздавленные горем потерь и страхом за собственную жизнь люди стали свободны. И только они, очевидцы и участники Великой Отечественной, знают, что такое настоящие свобода и независимость. Потому что все это тогда было вмиг утрачено. А период оккупации превратился для них в кромешный ад. Белорусов заживо сжигали в их же собственных домах. След, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрет время. И мы не забудем", - заявил Александр Лукашенко.-0-
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"Этот священный для нас праздник символизирует прежде всего народное единство, которое помогло белорусам выдержать самый сильный удар судьбы, выжить как нация в...
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