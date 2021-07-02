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Лукашенко: чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции

02.07.2021 19:19 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка, передает корреспондент БЕЛТА.

"И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, это преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. "Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике, - отметил глава государства. - Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания".

При этом Александр Лукашенко отметил мужество Григория Азаренка. "Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире", - сказал он.

Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции. "Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня", - чуть сдержал эмоции Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При этом Александр Лукашенко отметил мужество Григория Азаренка. "Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире", - сказал он.
 
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