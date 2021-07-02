Лукашенко: задержаны Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Они хотели сбежать в Украину и Литву, но попытки не удались

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", - отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданка Российской Федерации Трубникова", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. "Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, - пообещал глава государства. - Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось".

Эти "отряды самообороны", рассказал Президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Недавно в СМИ обсуждалось некое происшествие в этом районе, однако что именно случилось, понятно так и не стало. Александр Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным. "Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, - добавил белорусский лидер. - Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы".

Глава государства назвал фамилии задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Они хотели сбежать в Украину и Литву, но попытки не удались.

"Молодцы ребята из группы "Альфа" и другие, которые их задержали", - поблагодарил Президент правоохранителей.

Александр Лукашенко также рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник. К нему, по словам главы государства, была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить. Президент заверил, что в ближайшее время будет обнародован и этот эпизод.

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем", - подчеркнул Президент. Александр Лукашенко также поручил МИД пригласить руководителей дипмиссий вышеназванных государств и категорически потребовать выдачи преступников. "Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев", - добавил глава государства.

Как сообщалось, 2 июля на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - сказал Президент.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - добавил глава государства.-0-