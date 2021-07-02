А. Лукашенко провел торжественное собрание по случаю 3 Июля

Источник материала: БT

Белорусы едины в стремлении защищать героическое наследие, память о Великой Победе и свое суверенное право на выбор исторического пути.

Об этом заявил наш Президент на торжественном собрании во Дворце Республики. Оно традиционно проводится накануне 3 Июля. День Независимости символизирует народное единство, которое помогло выдержать самый сильный удар судьбы, выжить нам как нации во время военного лихолетья и победить. И нет другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы.

Президент: Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой

Уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты. А выступая сегодня во Дворце Республики, Александр Лукашенко озвучил сенсационные подробности прошедшей в стране масштабной антитеррористической операции.

А. Лукашенко: Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен

В ближайшее время спецслужбы обнародуют все факты. Отдельно Президент подчеркнул: разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен. И именно сегодня белорусы проходят самый серьезный экзамен за четверть века - проверку на политическую самостоятельность и ответственность перед будущими поколениями.

Телеверсию торжественного собрания и концерт мастеров искусств "Наша сила - в единстве", посвященные Дню Независимости, смотрите сегодня в эфире "Беларусь 1" в 22:30.





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