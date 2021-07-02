А. Лукашенко вручил во Дворце Независимости государственные награды заслуженным деятелям различных отраслей

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Беларусь живет в преддверии главного государственного праздника. Завтра День Независимости. Правда, в последнее время находятся те, кто хочет разрушить все то, что было создано нашим суверенным государством. Но белорусов - настоящих патриотов своей страны - этим не сломить. Хотя попыток немало. Сегодня Александр Лукашенко сперва проанонсировал, а затем и озвучил громкие факты антитеррористической операции, раскрыл подробности покушения на журналиста СТВ Григория Азаренка.

Но обо всем по порядку. Канун главного государственного праздника по традиции сопровождается чередой знаковых и приятных мероприятий. Одно из таких состоялось сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко вручил госнаграды спасателям, ученым, строителям, военным и учителям. Словом, всем, для кого фраза "Я люблю Беларусь" не просто слова. И это были торжественные минуты, к которым они шли годами. Накануне праздника Президент поздравил и всех соотечественников с Днем Независимости. Праздник воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле. Это важные слова из текста поздравления. О тех, кто проявил себя в этом непростом для нашей страны году, расскажет Алексей Волков.

Инновации, инвестиции и маркетинг - на этих трех китах строится работа одного из главных молочных предприятий страны. Разбивает гендерные стереотипы и генеральный директор Марина Аникеева - женщина вот уже 10 лет у руля предприятия и из середнячка вывела завод в высшую - международную - товарную лигу.

Марина Аникеева, гендиректор ОАО "Молочный мир":

В нашей стране уже в три раза больше производится молочной продукции, чем мы можем потребить внутри страны. Видите огромное изобилие продуктов на рынках, во всех магазинах наших. Конечно, мы в это время организованы для того, чтобы поставлять продукцию на экспорт. У нас уже более тридцати стран мира, и все наше развитие было включено для того, чтобы мы могли соответствовать тому уровню требований всех международных рынков. Ну и одновременно, конечно, сделать условия труда для людей.

К Марине Аникеевой съемочная группа АТН съездила в гости не просто так: она одна из немногих, кто удостоился государственной награды - звания "Заслуженный работник сельского хозяйства". Церемония вручения (и это добрая традиция) проходит во Дворце Независимости, а до того состоялась экскурсия по зданию.









Знаменитые залы от масштабов, от которых порой идет кругом голова, как и от важности решений, принимавшихся в них. Экскурсия для асов своего дела, заслуженных деятелей различных сфер. Они точно знают, что такое быть белорусом!

Награжденцы сегодня попали на своеобразную премьеру: здесь открылась художественная выставка, посвященная Дню Независимости: 57 работ наших художников от пасторали до натюрморта, соль которых - та самая национальная самоидентичность, которая и красива, и уникальна, и по-хорошему уперта.

Беларусь пережила непростой год. Было все, как в настоящей драме: хаос, предательство и все-таки хеппи-энд. Далось это непросто каждому жителю Синеокой - здесь и пригодилась вышеупомянутая упертость - стоять на своем. Даже перед вручением наград Александр Лукашенко отметил: мы всегда на страже.







Но вернемся к празднику. В зале почти 4 десятка лучших из лучших: строители, ученые, учителя, спасатели, военные - словом, цвет нации, который не говорит, а делает. За это от Президента им отдельное спасибо.

Орден Почета, "За службу Родине" и почетные звания - каждый в этом зале годами упорной работы доказывал: он достоин, он ради страны. Квинтэссенция настроения награжденцев буквально в трех строчках от уже знакомой нам Марины Аникеевой.

Кажется, более торжественной даты для подобного вручения и выбрать было нельзя - канун Дня Независимости. Сегодня это слово совсем не пустой звук, а фактически текущая задача для страны - не потерять и не отдать ее в чужие руки.

В преддверии Дня Независимости чествуют заслуженных людей страны

И все-таки отрадно, что в эти предпраздничные дни награды нашли своих героев, многие из них скромные и не требуют славы, они хотят созидать во благо, созидать для своей Родины.

Журналисты еще перед началом торжественной церемонии заприметили, насколько горят глаза у сегодняшних триумфаторов. Они заряжены на победу! Будь то экономический план, строительство моста или защита своей страны. И в такие моменты становится понятно: таких людей, что сейчас, что 80 лет назад - уж точно не сломить. Они - настоящие белорусы.









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