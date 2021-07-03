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Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы

03.07.2021 09:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства примет участие в церемонии возложения, которая состоится у мемориального комплекса.

Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал "Беларусь 1".-0-

Лукашенко: День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободуЛукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы
Глава государства выразил уверенность, что, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.

Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы

Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы

Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы

Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы

Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы

Лукашенко 3 июля примет участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства примет участие в церемонии возложения, которая состоится у мемориального комплекса.
 
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