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Лукашенко в День Независимости возложил венок к Кургану Славы

03.07.2021 10:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы, после него цветы к мемориалу возложили высшие должностные лица страны.

Курган Славы Советской Армии - памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые участвовали в Белорусской наступательной операции "Багратион". В районе, где сегодня расположен мемориальный комплекс, шли ожесточенные бои за освобождение Беларуси. Тогда в окружение советских войск попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Это событие получило название "Минский котел".

Курган Славы был заложен 30 сентября 1966 года. Сюда легла земля из городов-героев Советского Союза и других мест, которые были прославлены трудовыми и ратными подвигами. В то время каждый считал за честь принести горсть земли для создания монумента и отдать частичку своего сердца победителям. Открыли мемориал 5 июля 1969 года.

Авторы комплекса - скульпторы Андрей Бембель и Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович и Лев Мицкевич, инженер Валерий Лапцевич. В 1970 году им была присуждена Государственная премия БССР за величие, глубину идеи и художественное решение памятника.

Высота самого кургана составляет 35 м. На его вершине установлены облицованные титаном 4 штыка-обелиска (в честь каждого из фронтов) высотой 35,6 м. К обзорной площадке на вершину кургана ведут две лестницы из 241 ступени каждая.-0-

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения у мемориального комплекса "Курган Славы".
 
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