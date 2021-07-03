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Лукашенко подчеркнул особое значение Кургана Славы для белорусов
03.07.2021 10:11 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе
Глава государства обратил внимание на символизм места проведения мероприятия, ведь Курган Славы - священное для каждого белоруса место. Здесь в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси, шли бои за столицу нашей Родины, напомнил Президент.
"Освободительная операция "Багратион" показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы в 1945-м. Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос Курган Славы", - отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что курган насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках. "Больше года они привозили горсти земли из городов-героев, районов партизанского движения. Земли, которая впитала в себя слезы матерей, жен и детей погибших воинов, боль потерь миллионов загубленных жизней", - сказал белорусский лидер.
В память о героях Великой Отечественной войны глава государства объявил минуту молчания.
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Накануне Дня Независимости во Дворце Республики состоялось традиционное торжественное собрание. На нем выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Глава государства обратил внимание на символизм места проведения мероприятия, ведь Курган Славы - священное для каждого белоруса место.
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