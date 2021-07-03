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Лукашенко: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, где будет отмечена роль белорусского народа
03.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, в котором будет отмечена роль белорусского народа. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля во время общения с молодежью у мемориального комплекса
Молодые педагоги во время разговора с главой государства попросили совета, как им воспитывать подрастающее поколение, чему уделять больше внимания.
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Лукашенко: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, где будет отмечена роль белорусского народа
Молодые педагоги во время разговора с главой государства попросили совета, как им воспитывать подрастающее поколение, чему уделять больше внимания.
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