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Лукашенко призвал молодежь сохранить независимую Беларусь и ее достижения
03.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе "Курган Славы", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно их памяти, памяти тех, кто создал этот памятник. Тех, кто отстоял потерянные в 1990-е традиции и восстановил мемориальный комплекс, придав ему современный облик", - отметил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что именно нынешнее, современное поколение создало суверенное белорусское государство. "Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство - впервые за тысячелетнюю историю Беларуси. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами - теми, кто здесь стоит. Потому что вы убежденные, вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы - наши дети, дети нашего поколения".
Александр Лукашенко выразил надежду, что этот исторический переход от одного поколения к другому будет спокойным. "Это главная проблема и задача современной истории - переход к новому поколению. Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все", - сказал он.
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"Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно их памяти, памяти тех, кто создал этот...
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