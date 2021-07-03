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Лукашенко призвал молодежь сохранить независимую Беларусь и ее достижения

03.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе "Курган Славы", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что уже не один раз говорил, что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело, к сожалению, современные формы. И в этой связи Президент обратился к молодому поколению, студентам исторических факультетов, курсантам Военной академии, Академии МВД, молодым управленцам и представителям общественных организаций. "Вы - будущее нашей страны, Это не банальщина. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли страну и сохранили то, что мы создали за четверть века", -заявил Президент.

"Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно их памяти, памяти тех, кто создал этот памятник. Тех, кто отстоял потерянные в 1990-е традиции и восстановил мемориальный комплекс, придав ему современный облик", - отметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что именно нынешнее, современное поколение создало суверенное белорусское государство. "Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство - впервые за тысячелетнюю историю Беларуси. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами - теми, кто здесь стоит. Потому что вы убежденные, вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы - наши дети, дети нашего поколения".

Александр Лукашенко выразил надежду, что этот исторический переход от одного поколения к другому будет спокойным. "Это главная проблема и задача современной истории - переход к новому поколению. Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко призвал молодежь сохранить независимую Беларусь и ее достижения

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно их памяти, памяти тех, кто создал этот...
 
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