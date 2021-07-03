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Участники экспедиции на Эверест вручили Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты
03.07.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Участники экспедиции на Эверест сегодня во время торжественного мероприятия у мемориального комплекса
"Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции. Глава государства считает, что их необходимо представить к наградам.-0-
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Участники экспедиции на Эверест вручили Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты
Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости", - сказал Александр Лукашенко.
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