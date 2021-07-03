Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес Лукашенко и белорусского народа

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, иностранных политических и общественных деятелей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главу государства и белорусский народ поздравили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Папа Римский Франциск, руководители России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании, Сербии, Турции, Туркменистана, Израиля, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы, Ирана, Сирии, Вьетнама, Таиланда, Сингапура, Шри-Ланки, Малайзии, Алжира, Кении, Никарагуа, Марокко, Уганды, Эфиопии, Палестины, Мальтийского ордена.

"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных нашими отцами и дедами в годы Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина.

Российский лидер отметил, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских отношений. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов наших стран", - подчеркнул глава государства.

Свои поздравления Александру Лукашенко также адресовали премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пожелал Беларуси процветания и могущества, а белорусскому народу - счастья и благополучия. Руководитель КНР подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и ценит глубокую дружбу с главой белорусского государства.

"В последние годы под вашим сильным руководством Беларусь добилась несомненных успехов в различных сферах государственного строительства. Китай, как хороший друг и партнер, искренне рад этому. Китай, как и ранее, будет поддерживать путь развития, выбранный Беларусью в соответствии со своими национальными условиями, оказывать твердую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси, и готов продолжать оказывать посильную помощь социально-экономическому развитию Беларуси", - говорится в поздравлении китайского лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение уровнем отношений с Беларусью. "Я верю, что дружба и сотрудничество, которые развиваются на основе взаимной выгоды и уважения более четверти века, будут диверсифицироваться и развиваться во многих различных областях благодаря нашим совместным усилиям", - отметил в своем поздравлении турецкий лидер.

"Высокий уровень доверия и сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью на прочной основе традиционных уз дружбы и взаимоподдержки, активное взаимодействие наших стран по широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение, - подчеркнул в своем послании Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Уверен, что успешная реализация договоренностей, достигнутых во время вашего визита, придаст важный импульс дальнейшему развитию и расширению азербайджано-белорусского стратегического партнерства".

В поздравительном послании Президента Казахстана отмечается, что Беларусь уверенно идет по пути модернизации общественно-политической жизни, строительства эффективной и самодостаточной экономики. "Наши совместные усилия придадут мощный импульс дальнейшему развитию казахско-белорусского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках региональных интеграционных объединений, на благо и в интересах наших народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что под руководством Александра Лукашенко Беларусь уверенно идет по пути укрепления суверенитета и независимости, защиты и продвижения национальных интересов, обеспечения устойчивого экономического развития. "Мы в Узбекистане придаем большое значение развитию традиционно тесных отношений дружбы и партнерства с Беларусью. Твердо намерены и далее углублять конструктивный политический диалог, расширять взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество", - говорится в поздравлении узбекского лидера.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана, констатировал, что за годы независимости Беларусь добилась значительных успехов в деле государственного строительства и устойчивого социально-экономического развития. "Отношения стратегического партнерства с Республикой Беларусь были и остаются приоритетом внешней политики Таджикистана. Мы дорожим исторически сложившимися нерушимыми узами, связывающими оба народа и государства", - подчеркнул он.

"Дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков и тружеников тыла, которые освободили страну, завоевали свободу для народа и отстояли независимость", - говорится в послании Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Глава государства отметил, что Кыргызстан придает большое значение укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества с Беларусью во всех областях взаимного интереса.

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что на прочной основе традиционной дружбы стороны продолжат укреплять сербско-белорусские отношения и развивать всестороннее сотрудничество. "Я пользуюсь этой возможностью, чтобы вновь выразить свою благодарность Республике Беларусь и вам лично за традиционную поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии", - говорится в поздравлении сербского лидера.

Пожелания мира и процветания белорусским гражданам передал Папа Римский Франциск.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш адресовал белорусскому народу самые теплые поздравления. "Я рассчитываю, что Республика Беларусь поможет укрепить Организацию Объединенных Наций и построить лучший и более спокойный мир для всех", - отметил он.

"Под вашим руководством Беларусь поступательно и динамично идет по пути модернизации всех сторон жизни общества, а ваш богатый политический опыт и высокий профессионализм позволяют твердо и последовательно защищать и отстаивать национальные интересы страны", - говорится в поздравлении генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова.

"Передаю вам и белорусскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и еще раз подтверждаю волю Кубы к укреплению дружеских отношений и сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул в своем послании Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Президент Израиля Реувен Ривлин отметил, что отношения между израильской и белорусской нациями основаны на долгой совместной истории. "Многие представители еврейского народа жили в Беларуси на протяжении веков, иммигрировали в Государство Израиль и внесли ценный вклад в образование и развитие государства. Сообщество выходцев из Беларуси в Израиле выступает в качестве "живого моста", укрепляющего отношения между нашими странами", - говорится в поздравлении. Реувен Ривлин пожелал Александру Лукашенко личного благополучия, а белорусскому народу - непрекращающегося прогресса и процветания.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в поздравительном послании главе белорусского государства выразил убеждение, что традиционно дружественные туркмено-белорусские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и далее развиваться и укрепляться во благо двух народов.

"Пользуясь случаем, хочу выразить мою глубокую признательность за дружеские отношения и сотрудничество, связывающие наши две страны. Подтверждаю мою искреннюю заинтересованность в их дальнейшем развитии на всех уровнях на благо наших дружественных народов", - говорится в поздравлении Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Президент Сирии Башар Асад подтвердил стремление своей страны развивать отношения с Беларусью и укреплять совместное сотрудничество во всех областях. "Выражаю вам нашу полную солидарность в вашем противостоянии перед лицом любого давления и санкций против суверенитета Беларуси и вмешательства в ее внутренние дела", - подчеркнул он.

Счастья и благополучия белорусскому народу пожелал Президент Ирана Хасан Роухани. "Выражаю надежды, что в свете совместных усилий огромный потенциал двух стран, особенно в экономической сфере, будет реализован для дальнейшего развития и улучшения отношений между двумя странами в различных областях", - говорится в поздравлении Президента Ирана.

"Мы всегда внимательно следим и с радостью отметили многие успехи, достигнутые белорусским народом под вашим руководством в развитии страны и осуществлении политики диверсификации внешних связей. Мы уверены, что с успешной реализацией поставленных планов социально-экономического развития Беларусь станет еще более развитой, что отвечает пожеланиям народа, и сохранит достойную позицию в регионе и в мире", - подчеркнул Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Послания главе белорусского государства также направили Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и Наследный принц этой страны Мухаммед бен Сальман, Президент ОАЭ Халиф бен Заид аль-Нахайян, вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум и Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Они пожелали Александру Лукашенко крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Беларуси - дальнейшего прогресса и процветания.

От имени народа Сингапура поздравления белорусам с Днем Независимости передала Президент этой страны Халима Якоб. Она пожелала Беларуси и ее гражданам мира, счастья и процветания.

Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.-0-