Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения в мемориальном комплексе Курган Славы

Источник материала: БелТА

Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе Курган Славы 3 июля 2021 г.

Дорогие друзья!

Символично, что сегодня, 3 июля, мы находимся у подножия этого знаменитого памятника - Кургана Славы. Это место для нас, для минчан особенно, да и для всего белорусского народа священно.

Здесь в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси, шли бои, ожесточеннейшие бои за столицу нашей Беларуси.

Трудно нам представить настроение наших воинов, но я знаю одно - они были полны решимости отомстить врагу и взять реванш за то, что произошло в 1941 году в начале войны, когда фашисты, почти не ощущая сопротивления, прошли через Беларусь, захватили Минск. Представьте настроение и желание наших солдат.

Освободительная операция, которая получила имя "Багратион", показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы, всей нашей Победы в сорок пятом.

Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в этом рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос этот Курган.

Его насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках.

Больше года они привозили горсти земли из городов-героев, районов партизанского движения. Земли, которая впитала в себя слезы матерей, жен и детей погибших воинов, боль потерь миллионов загубленных жизней.

Опять же представьте настроение тех людей, которые тысячами и тысячами приезжали в Беларусь, на святую землю Победы, и насыпали этот Курган. Здесь действительно слезы и настроение миллионов советских людей. Они воплощены - эти мечты, чаяния, настроения - здесь в этом Кургане.

Нет, наверное, такого святого рукотворного места, как это, где мы с вами сегодня находимся.

Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Давайте сегодня все вместе почтим их память минутой молчания.

(Минута молчания.)

Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, этот Курган Славы - сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни.

Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, то есть нам с вами и тем, кто придет после нас. Суть этого послания проста и всегда актуальна, а в наше время особенно: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества. Как точно было сказано в те далекие годы, когда был сотворен этот памятник.

Поэтому в советское время здесь принимали детей в пионеры, давали клятву комсомольцы, а в наши дни звучат слова военной присяги. Мы приходим сюда в День Победы и День нашей Независимости. Сегодня Курган Славы стал новой точкой маршрута Патриотов, истинных Патриотов нашей Беларуси.

Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно памяти этих героев.

Памяти тех, кто создавал этот памятник.

Тех, кто отстоял потерянные в 90-е традиции и восстановил мемориальный комплекс, придав ему современный облик.

Прежде всего, откровенно надо сказать, я хочу поблагодарить здесь наши профсоюзы, которые выполнили поручение Президента несколько лет назад, приняв фактически на свой баланс этот памятник, и привели его в надлежащее состояние, а также руководство Минской области, которое всегда поддерживало профсоюзы и помогало ухаживать за этим светлым местом.

Вообще должен сказать, мы должны гордиться, это наша гордость, что в Беларуси нет даже маленького памятника неухоженного, заброшенного. Даже россияне, зная об этом, высоко ценят отношение белорусов к памятникам Великой Отечественной войны. А их на нашей земле тысячи, тысячи и тысячи, потому что эта земля не просто полита кровью советских людей, советских солдат, белорусов, партизан, подпольщиков, всех членов движения сопротивления, эта земля усеяна трупами наших людей.

Я уже говорил, что та война не закончилась. Она, к сожалению, приобрела новые формы сегодня.

И прежде всего здесь сегодня я хотел бы обратиться к студентам исторических факультетов, курсантам Военной академии, Академии МВД, молодым управленцам и представителям общественных организаций. К тем, кто собрался сегодня здесь, ко всем вашим сверстникам.

Вы - будущее нашей страны. Это не банальщина. Вот здесь почти сто процентов убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну, именно вы, чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века. Вы знаете, наше поколение в этой жизни уже отметилось. Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство. Вдумайтесь только, впервые в истории, за многовековую историю, тысячелетнюю историю Беларуси. Первое государство. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили.

Теперь дело за вами. За вами, кто здесь стоит. Еще раз повторяю, потому что вы убежденные. Вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы наши дети, дети нашего поколения и у некоторых уже у вас есть дети. Вы должны убедить их, что другой земли у них не будет, что это их земля, ваша земля. И вы подумайте, поколение, которое идет на смену нашему поколению, чем вы отметитесь в этой жизни, в этой жизни земной.

Все мы когда-то туда уйдем, но все мы должны оставить на этой земле что-то. Каждый лично и все вместе. Это главная проблема и задача современной истории. Переход к новому поколению. Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все.

И Курган Славы - символ нашей героической истории. Если мы ее не защитим сегодня эту историю, то завтра и этот курган сравняют с землей. Сравняют как символ кому-то ненавистной Великой Победы. А с ним канут в прошлое свобода и независимость Беларуси.

Тоже банально звучит, мы уже к этому привыкли, но забывать не должны, не должны заговаривать главный факт современности, что нашу историю хотят переписать, нашу Великую Победу у нас хотят отнять. Где-то я тоже уже говорил, кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов, но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она нам очень дорога, потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос: от какого наследства мы отказываемся. Тот, кто хочет забыть эту Победу, они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том, это претензия к нашему поколению, что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь.

Надо признать наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили. Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому холокосту, или холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году, может быть, еще в более худшем варианте.

Поэтому приходите сюда сегодня, всегда, как я говорил в Хатыни, приводите сюда своих детей, рассказывайте им о подвигах народа, учите любить родную землю и беречь мир.

Тогда этот Курган Славы, стремящийся в небо, откуда смотрят на нас ушедшие герои, будет вечно хранить память о них. О тех, кто подарил белорусам жизнь и свободу.

Помните, ничто на этой земле не вечно. Ни мы, ни вы не вечны. Мы все когда-то уйдем туда. И как мы будем относиться к ушедшим, так будут относиться к нам и наши дети, новое поколение. Помните это, уважаемые друзья и наша молодежь.

А сегодня у нас самый главный, святой и светлый праздник. Его также надо держать в руках и отстаивать. Ни в коем случае нельзя растворить этот праздник в разного рода заявлениях и предложениях о том, что не тогда празднуем, надо в другое время и так далее. С этого начинается уничтожение любой идеи. Это наш праздник, всенародно признанный, признанный на референдуме. Это светлый праздник, ценный праздник для нашего народа - День Независимости.

И в этом сакральном месте я всех вас хочу поздравить с этим светлым праздником, весь белорусский народ с Днем Независимости!-0-