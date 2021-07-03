О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы

Источник материала: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости. Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы , выступил с речью у мемориала и пообщался с участниками мероприятия. Подробности - в материале БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на символизм места проведения мероприятия, ведь Курган Славы - священное для каждого белоруса место. Здесь в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси, шли бои за столицу нашей Родины, напомнил Президент.

"Освободительная операция "Багратион" показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы в 1945-м. Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос Курган Славы", - отметил Александр Лукашенко.

В память о героях Великой Отечественной войны глава государства объявил минуту молчания.

"Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни", - заявил Президент. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время, - беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.

Александр Лукашенко обратил внимание, что уже не один раз говорил, что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело, к сожалению, современные формы. И в этой связи Президент обратился к молодому поколению, студентам исторических факультетов, курсантам Военной академии, Академии МВД, молодым управленцам и представителям общественных организаций. "Вы - будущее нашей страны, Это не банальщина. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли страну и сохранили то, что мы создали за четверть века", - заявил белорусский лидер.





Президент подчеркнул, что именно нынешнее, современное поколение создало суверенное белорусское государство. "Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство - впервые за тысячелетнюю историю Беларуси. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами - теми, кто здесь стоит. Потому что вы убежденные, вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы - наши дети, дети нашего поколения", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко выразил надежду, что этот исторический переход от одного поколения к другому будет спокойным. "Это главная проблема и задача современной истории - переход к новому поколению . Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все", - подчеркнул он.

Глава государства также заметил, что нельзя не обращать внимания на то, что историю хотят переписать, отняв у народа Великую Победу . "Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она очень дорога? Потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос, от какого наследства мы отказываемся?" - сказал Президент.





Тех, кто хочет забыть эту Победу, он назвал безумцами: "Они не думают, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том (и это претензия к нашему поколению), что мы не сумели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас - что мы их спасли, что мы им подарили жизнь. Надо признать: наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили".

Исправление этой ошибки, как сказал Президент, уже началось с расследования преступлений нацизма на белорусской земле. "Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы, такие толерантные, добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, а вам следует его продолжить", - обратился к молодежи белорусский лидер.





По его словам, это не менее важно, чем достичь результатов в экономике или финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. "Если потеряем сердца и души, повторим то, что было в прошлом году, может быть, в еще худшем варианте", - предупредил Александр Лукашенко.

После торжественной церемонии Президент пообщался с участниками мероприятия. Участники экспедиции на Эверест вручили Президенту Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты ими на самую высокую точку планеты.

"Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости", - сказал Александр Лукашенко.









Президент подчеркнул, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции. Глава государства считает, что их необходимо представить к наградам.

Студенты исторических факультетов различных вузов страны, молодые педагоги в разговоре с Президентом рассказали, что во время учебы также занимаются научно-исследовательской деятельностью, особенно касающейся истории Великой Отечественной войны, понимая важность сохранения исторической правды о том периоде жизни страны. Они попросили совета, как им воспитывать подрастающее поколение, чему уделять большее внимание в воспитании патриотизма.

Александр Лукашенко отметил, что самое главное - всегда честно работать. Наряду с этим Президент выразил мнение, что важно подготовить учебник о Великой Отечественной войне . "Если вы, будущее наше поколение и молодежь, на основании того, что уже создано, новых фактов, а также учебников советских времен (тогда они неплохие были, хотя что-то замалчивали, чего-то стеснялись, скромничали), на основании того, что было создано в советские времена, создадите достойное учебное пособие - это будет величайшая победа. Потому что главное для студентов - чтобы учебник был носителем знаний", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также считает, что в издании должна быть отражена огромная роль белорусского народа: "Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад. Вы этим занимайтесь. Учебник мы можем дополнить документами тех времен и теми документами, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть".

"Займитесь этим, если вы способны", - напутствовал Президент. При этом он отметил, что можно подключить к этому БРСМ и Администрацию Президента.-0-



