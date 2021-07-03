О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости. Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы, выступил с речью у мемориала и пообщался с участниками мероприятия. Подробности - в материале БЕЛТА.
Накануне Дня Независимости во Дворце Республики состоялось традиционное торжественное собрание. На нем выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко обратил внимание на символизм места проведения мероприятия, ведь Курган Славы - священное для каждого белоруса место. Здесь в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси, шли бои за столицу нашей Родины, напомнил Президент.
"Освободительная операция "Багратион" показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы в 1945-м. Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос Курган Славы", - отметил Александр Лукашенко.
В память о героях Великой Отечественной войны глава государства объявил минуту молчания.
"Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни", - заявил Президент. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время, - беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.
Александр Лукашенко обратил внимание, что уже не один раз говорил, что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело, к сожалению, современные формы. И в этой связи Президент обратился к молодому поколению, студентам исторических факультетов, курсантам Военной академии, Академии МВД, молодым управленцам и представителям общественных организаций. "Вы - будущее нашей страны, Это не банальщина. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли страну и сохранили то, что мы создали за четверть века", - заявил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что именно нынешнее, современное поколение создало суверенное белорусское государство. "Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство - впервые за тысячелетнюю историю Беларуси. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами - теми, кто здесь стоит. Потому что вы убежденные, вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы - наши дети, дети нашего поколения", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко выразил надежду, что этот исторический переход от одного поколения к другому будет спокойным. "Это главная проблема и задача современной истории - переход к новому поколению. Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все", - подчеркнул он.
Глава государства также заметил, что нельзя не обращать внимания на то, что историю хотят переписать, отняв у народа Великую Победу. "Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она очень дорога? Потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос, от какого наследства мы отказываемся?" - сказал Президент.
Тех, кто хочет забыть эту Победу, он назвал безумцами: "Они не думают, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том (и это претензия к нашему поколению), что мы не сумели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас - что мы их спасли, что мы им подарили жизнь. Надо признать: наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили".
Исправление этой ошибки, как сказал Президент, уже началось с расследования преступлений нацизма на белорусской земле. "Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы, такие толерантные, добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, а вам следует его продолжить", - обратился к молодежи белорусский лидер.
По его словам, это не менее важно, чем достичь результатов в экономике или финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. "Если потеряем сердца и души, повторим то, что было в прошлом году, может быть, в еще худшем варианте", - предупредил Александр Лукашенко.
После торжественной церемонии Президент пообщался с участниками мероприятия. Участники экспедиции на Эверест вручили Президенту Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты ими на самую высокую точку планеты.
"Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции. Глава государства считает, что их необходимо представить к наградам.
Студенты исторических факультетов различных вузов страны, молодые педагоги в разговоре с Президентом рассказали, что во время учебы также занимаются научно-исследовательской деятельностью, особенно касающейся истории Великой Отечественной войны, понимая важность сохранения исторической правды о том периоде жизни страны. Они попросили совета, как им воспитывать подрастающее поколение, чему уделять большее внимание в воспитании патриотизма.
Александр Лукашенко отметил, что самое главное - всегда честно работать. Наряду с этим Президент выразил мнение, что важно подготовить учебник о Великой Отечественной войне. "Если вы, будущее наше поколение и молодежь, на основании того, что уже создано, новых фактов, а также учебников советских времен (тогда они неплохие были, хотя что-то замалчивали, чего-то стеснялись, скромничали), на основании того, что было создано в советские времена, создадите достойное учебное пособие - это будет величайшая победа. Потому что главное для студентов - чтобы учебник был носителем знаний", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко также считает, что в издании должна быть отражена огромная роль белорусского народа: "Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад. Вы этим занимайтесь. Учебник мы можем дополнить документами тех времен и теми документами, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть".
"Займитесь этим, если вы способны", - напутствовал Президент. При этом он отметил, что можно подключить к этому БРСМ и Администрацию Президента.-0-