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А. Лукашенко на Кургане Славы почтил память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость

03.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

День Независимости сегодня объединил в знаковом месте для каждого из нас тысячи белорусов. У Кургана Славы почтили память героев, благодаря которым мы сегодня живем в своей стране под мирным небом. Это памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые участвовали в операции "Багратион". Здесь ожесточенные бои шли за освобождение Беларуси, а в "Минском котле" была окружена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. 

Позже в рукотворный курган легла земля из городов-героев Советского Союза. Это символ народа-победителя. Сегодня здесь и белорусский лидер. Александр Лукашенко приехал, чтобы вместе со всеми почтить память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость.

Беларусь никогда не забудет своих героев

Памятники времен Великой Отечественной - лицо белорусской земли. О них заботятся не только по праздникам - каждый день. Ведь это личная история и гордость белорусов за общую большую Победу.  

А. Лукашенко на Кургане Славы почтил память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость


Наша задача - в новых сложных условиях сохранить правду для будущего


Суверенное белорусское государство создало уже современное поколение. И это самое ценное наследство, которое только может быть. Один из главных вызовов современности - попытки переписать историю. Для Беларуси сегодня очень важно расставить маяки правды, о которых раньше не было принято говорить во весь голос. О геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной должны знать во всем мире. 

День Независимости - это наша высшая ценность

А. Лукашенко на Кургане Славы почтил память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость

Эту дату и праздник нашему поколению надо отстаивать. Попытки умалить подвиг советского народа все отчетливее видны на европейском континенте, да и за его пределами. Но для настоящих белорусов все просто и понятно уже десятки лет. 


После официальной церемонии Александр Лукашенко пообщался с гостями


Среди них - участники экспедиции на Эверест, они вручили Президенту государственный флаг и копию Знамени Победы, которые ими были подняты на самую высокую точку планеты. Действительно - народ-победитель! Белорусы покоряют высоты и полюсы: команду альпинистов, а также участников нашей антарктической экспедиции Президент предложил представить к наградам. Также глава государства пообщался с молодыми педагогами. Они попросили совета, как сейчас воспитывать подрастающее поколение, чему уделять больше внимания? Здесь важен фундаментальный подход: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, в котором будет отмечена роль белорусского народа. 

А. Лукашенко на Кургане Славы почтил память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость


Именно в этот день и в этом месте поговорить с Президентом хотелось очень многим. Теплые слова и общая память - то, что нас объединяет. Время сейчас непростое, и преодолеть все трудности современного переформатирования мира - наша общая задача. Сила белорусов в единстве и взаимовыручке. Это чувство царило и на церемонии, и в каждом доме сегодня.

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День Независимости сегодня объединил в знаковом месте для каждого из нас тысячи белорусов. У Кургана Славы почтили память героев, благодаря которым мы сегодня...
 
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Выступление А. Лукашенко на церемонии возложения в мемориальном комплексе "Курган Славы"
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