"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь"

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню Независимости Беларуси Министерство иностранных дел совместно с белорусскими дипломатическими миссиями запустило в социальных сетях флешмоб-поздравление "Люблю Беларусь", сообщает БЕЛТА.

Белорусские послы, находясь рядом со значимыми достопримечательностями стран своей дипломатической миссии, поделились мыслями и ассоциациями о Родине. Видео размещено в официальных аккаунтах МИД Беларуси в Facebook и Twitter.

"Родная", "шчырая", "старажытная", "шматпакутная", "прыгожая", "васільковая", "самабытная", "незалежная", "цікавая" - это лишь часть прозвучавших прилагательных, описывающих Беларусь.

"Беларуская дыпламатычная сям'я кажа разам: "Люблю Беларусь!" - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.-0-