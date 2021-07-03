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"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь"
03.07.2021 17:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню Независимости Беларуси Министерство иностранных дел совместно с белорусскими дипломатическими миссиями запустило в социальных сетях флешмоб-поздравление "Люблю Беларусь", сообщает БЕЛТА.
Белорусские послы, находясь рядом со значимыми достопримечательностями стран своей дипломатической миссии, поделились мыслями и ассоциациями о Родине. Видео размещено в официальных аккаунтах
"Родная", "шчырая", "старажытная", "шматпакутная", "прыгожая", "васільковая", "самабытная", "незалежная", "цікавая" - это лишь часть прозвучавших прилагательных, описывающих Беларусь.
"Беларуская дыпламатычная сям'я кажа разам: "Люблю Беларусь!" - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.-0-
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Белорусские послы, находясь рядом со значимыми достопримечательностями стран своей дипломатической миссии, поделились мыслями и ассоциациями о Родине. Видео...
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