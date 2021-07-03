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Лукашенко посещает Большой театр
03.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Национальный академический Большой театр оперы и балета, где сегодня проходит праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства присутствует в зале в качестве зрителя. По случаю праздника со сцены Большого театра прозвучат фрагменты знаковых для истории Большого театра и культурного наследия страны классических музыкальных произведений - опер "Кармен", "А зори здесь тихие", "Турандот", "Седая легенда" и других. Артисты также исполнят хореографические номера известных балетных постановок, в том числе "Спартак", "Лебединое озеро", "Щелкунчик".
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По случаю праздника со сцены Большого театра прозвучат фрагменты знаковых для истории Большого театра и культурного наследия страны классических музыкальных...
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