ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко посещает Большой театр

03.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Национальный академический Большой театр оперы и балета, где сегодня проходит праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства присутствует в зале в качестве зрителя. По случаю праздника со сцены Большого театра прозвучат фрагменты знаковых для истории Большого театра и культурного наследия страны классических музыкальных произведений - опер "Кармен", "А зори здесь тихие", "Турандот", "Седая легенда" и других. Артисты также исполнят хореографические номера известных балетных постановок, в том числе "Спартак", "Лебединое озеро", "Щелкунчик".

Лукашенко посещает Большой театр
Лукашенко посещает Большой театр
Лукашенко посещает Большой театр
Лукашенко посещает Большой театр

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По случаю праздника со сцены Большого театра прозвучат фрагменты знаковых для истории Большого театра и культурного наследия страны классических музыкальных...
 
Новости дня
Новости политики
 
"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by