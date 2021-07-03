Лукашенко предложил новую традицию на День Независимости

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета предложил основать новую традицию в праздновании Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства выразил пожелание, чтобы праздничные вечера, подобные сегодняшнему концерту в Большом театре, стали традиционными для Дня Независимости и чтобы в этот день больше звучали имена творческой интеллигенции, чествовались ее заслуги.

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Праздничный гала-концерт