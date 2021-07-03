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Лукашенко предложил новую традицию на День Независимости
03.07.2021 19:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Глава государства выразил пожелание, чтобы праздничные вечера, подобные сегодняшнему концерту в Большом театре, стали традиционными для Дня Независимости и чтобы в этот день больше звучали имена творческой интеллигенции, чествовались ее заслуги.
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Праздничный гала-концерт
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Глава государства выразил пожелание, чтобы праздничные вечера, подобные сегодняшнему концерту в Большом театре, стали традиционными для Дня Независимости и чтобы...
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