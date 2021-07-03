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Лукашенко обратился к творческой интеллигенции: вы лицо нации, не делайте больше неправильных шагов

03.07.2021 19:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов, - сказал Александр Лукашенко. - Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом".

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Теги: Минск
 
 
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"Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов, - сказал Александр Лукашенко. -...
 
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