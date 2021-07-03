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Лукашенко обратился к творческой интеллигенции: вы лицо нации, не делайте больше неправильных шагов
03.07.2021 19:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
"Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов, - сказал Александр Лукашенко. - Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом".
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"Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов, - сказал Александр Лукашенко. -...
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