Лукашенко - творческой интеллигенции: мы должны объединиться и удержать страну

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал представителей творческой интеллигенции объединить усилия, чтобы сохранить страну. Об этом глава государства заявил во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент призвал творческих людей заниматься свойственными им делами и не вмешиваться в политику. "Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы талантливые люди, и творите там, где у вас лучше это получится", - сказал глава государства.

Он сделал акцент на том, что обращается с подобными заявлениями к творческой интеллигенции спустя почти год после событий электорального 2020 года. "Потому что понимал: люди творческие, у вас тяжелый труд. Может, вы где-то чего-то недосмотрели, увлеклись чем-то. Но и немного было среди вас людей, которые идейно заморочились. Но сегодня мы подошли к черте. Недавно я об этом говорил. Дальше - нельзя, потеряем страну".





"Я первым, а вы следом (как интеллигенция, которая должна вести за собой народ) будем виноваты в том, что упустили страну. Поэтому мы должны объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену, и после меня - в эту политику, - обратил внимание белорусский лидер. - Мы после себя должны оставить что-то детям. По крайней мере давайте не будем разрушать то, что создали за четверть века".

Президент отметил, что действительно в стране не все было идеально. Но идеально и быть не могло, потому что белорусы впервые нарабатывали опыт построения собственного независимого государства. "Если вы думаете, что мы завтра сломаем страну, она будет, к примеру, в составе Польши и вы будете там великими и узнаваемыми, то заблуждаетесь. Поговорите с теми, кто поехал туда и вернулся", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы подошли к черте. И я вам говорю сейчас как Президент гражданам нашей страны, - подчеркнул белорусский лидер, - это ваша земля, и вы ее должны сберечь".

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