ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко - творческой интеллигенции: мы должны объединиться и удержать страну

03.07.2021 20:55 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал представителей творческой интеллигенции объединить усилия, чтобы сохранить страну. Об этом глава государства заявил во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент призвал творческих людей заниматься свойственными им делами и не вмешиваться в политику. "Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы талантливые люди, и творите там, где у вас лучше это получится", - сказал глава государства.

Он сделал акцент на том, что обращается с подобными заявлениями к творческой интеллигенции спустя почти год после событий электорального 2020 года. "Потому что понимал: люди творческие, у вас тяжелый труд. Может, вы где-то чего-то недосмотрели, увлеклись чем-то. Но и немного было среди вас людей, которые идейно заморочились. Но сегодня мы подошли к черте. Недавно я об этом говорил. Дальше - нельзя, потеряем страну".

Лукашенко - творческой интеллигенции: мы должны объединиться и удержать страну

"Я первым, а вы следом (как интеллигенция, которая должна вести за собой народ) будем виноваты в том, что упустили страну. Поэтому мы должны объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену, и после меня - в эту политику, - обратил внимание белорусский лидер. - Мы после себя должны оставить что-то детям. По крайней мере давайте не будем разрушать то, что создали за четверть века".

Президент отметил, что действительно в стране не все было идеально. Но идеально и быть не могло, потому что белорусы впервые нарабатывали опыт построения собственного независимого государства. "Если вы думаете, что мы завтра сломаем страну, она будет, к примеру, в составе Польши и вы будете там великими и узнаваемыми, то заблуждаетесь. Поговорите с теми, кто поехал туда и вернулся", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы подошли к черте. И я вам говорю сейчас как Президент гражданам нашей страны, - подчеркнул белорусский лидер, - это ваша земля, и вы ее должны сберечь".

-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент призвал творческих людей заниматься свойственными им делами и не вмешиваться в политику. "Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко предложил новую традицию на День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by