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"Дайте шанс человеку показать себя" - Лукашенко высказался о новом гендиректоре Большого театра

03.07.2021 21:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к участникам коллектива Большого театра, чтобы они дали шанс недавно назначенному гендиректору Вячеславу Гарбузову проявить себя. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения театра, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что хорошо осведомлен об обстановке в Большом театре, знает о настроениях в коллективе. Президент также в курсе кадровых решений. В частности, глава государства упомянул, что с его согласия в Большой театр в качестве художественного руководителя вернулся Валентин Елизарьев. "Думаю, что он еще что-то может сделать в этом театре, потому что он немало уже сделал для театра, имя его здесь звучит", - пояснил Александр Лукашенко.

"Но я не мог согласиться с тем, что у вас происходило в прошлом году", - добавил он. Тогда, чтобы разобраться с ситуацией в творческой среде, Президент, по его словам, назначил нового министра культуры Анатолия Маркевича и предоставил ему полное право навести порядок. Министр в свою очередь принял решение о назначении на должность гендиректора Большого театра Вячеслава Гарбузова. "Это легитимное действие? Он имел право это сделать? Имел. Он назначил. Пожалуйста, это решение министра прошу принять как должное, - подчеркнул Президент, обращаясь к коллективу театра. - Это не значит, что вы должны быть безмолвными, если это не тот человек. Но вы дайте шанс человеку показать себя".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко обратил внимание на то, что хорошо осведомлен об обстановке в Большом театре, знает о настроениях в коллективе. Президент также в курсе...
 
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