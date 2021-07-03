А. Лукашенко: Для белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ

Источник материала: БT

Стартовали официальные торжества 3 Июля с места, которое воплощает в себе особый смысл для каждого белоруса и наполнено смешанными чувствами боли, гордости и величия, - с Кургана Славы.

В этом рукотворном монументе воплотилась память о героях Великой Отечественной, а сам памятник стал олицетворением нашей независимости и свободной жизни.

Участие в памятных мероприятиях принял Президент. В праздничный день Александр Лукашенко говорил о том, как важно помнить уроки истории. А о геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной должны знать во всем мире. Мы же должны помнить те страшные события прошлого ради будущего.

"Не потеряйте страну!" - эмоционально и искренне прозвучало сегодня от Президента. Построить суверенное и независимое государство было непросто, но мы смогли. Все эмоции этого дня у Натальи Бреус.

И в зной, и в дождь его видно издалека. Рукотворный символ народа-победителя. Здесь в середине прошлого столетия шли ожесточенные бои за столицу. На кону был не просто исход сражения - судьба Беларуси. День освобождения Минска стал предвестником большой Победы.

В Курган Славы легла земля из городов-героев Советского Союза. Земля, которая впитала слезы матерей и боль потерь миллионов загубленных жизней. Именно это символичное место стало площадкой торжеств нашего Дня Независимости.

На Кургане сегодня и Президент. Вместе со всеми чтит память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость.

Памятники времен Великой Отечественной - по всей белорусской земле. Но заброшенных нет. Ведь за каждым из них личная история и общая победа. Беларусь не забывает героев.















"Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни", - заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.

Этот призыв сохранить память ради будущего звучал не единожды. Но в этот день все-таки по-особенному. Кажется, Александр Лукашенко, пользуясь силой сакрального места, хотел достучаться до молодого поколения. Поэтому снова скажет - построить суверенное и независимое государство было непросто, но мы смогли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы - будущее нашей страны. Это не банальщина. Вот здесь почти 100 % убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну, именно вы, чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века. Вы знаете, наше поколение в этой жизни уже отметилось. Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство. Вдумайтесь только, впервые в истории, за многовековую историю, тысячелетнюю историю Беларуси. Первое государство. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами. За вами, кто здесь стоит. Еще раз повторяю, потому что вы убежденные, вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы наши дети, дети нашего поколения и у некоторых уже у вас есть дети. Вы должны убедить их, что другой земли у них не будет, что это их земля, ваша земля. И вы подумайте, поколение, которое идет на смену нашему поколению, чем вы отметитесь в этой жизни, в этой жизни земной. Все мы когда-то туда уйдем, но все мы должны оставить на этой земле что-то. Каждый лично и все вместе. Это главная проблема и задача современной истории - переход к новому поколению. Хотелось бы, чтобы он не был, как обычно бывает в государствах, болезненным. Мы для этого должны сделать все.

Переписать историю, отнять Победу - эти попытки сегодня сплошь и рядом. Позволить такого беспредела нельзя. Беларусь сегодня бьет в набат - о геноциде нашего народа во времена Великой Отечественной должны знать во всем мире.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Где-то я тоже уже говорил, кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов, но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она нам очень дорога, потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос: от какого наследства мы отказываемся? Тот, кто хочет забыть эту Победу, они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том, это претензия к нашему поколению, что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь. Надо признать, наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили. Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому холокосту, или холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году, может быть, еще в более худшем варианте.

Официальной церемонией не ограничились. Да и при желании сделать это было бы просто невозможно. Президента сразу же обступили гости, невзирая на протокол и формальности. Тем более что у некоторых был веский повод завладеть вниманием первого лица. Участники экспедиции на Эверест - точно не из робкого десятка! В подарок Александру Лукашенко преподнесли наш национальный флаг и копию Знамени Победы. Не простые - а те, что побывали на самой высокой точке планеты.















Гордиться, а не глумиться над национальным символом. Кажется, это достойный пример для подражания.

А у этих молодых ребят все победы и свершения еще точно впереди. Учатся на историков - оттого побывать на кургане в этот день сочли за честь. Им, конечно, не надо лишний раз напоминать, что для Беларуси значила операция "Багратион". Как ученые спокойно смотреть на искажения истории не могут, но будущие педагоги к Президенту за советом - о другом!

Александр Лукашенко отметил, что самое главное - всегда честно работать. Наряду с этим Президент выразил мнение, что важно подготовить учебник о Великой Отечественной войне. "Если вы, будущее наше поколение и молодежь, на основании того, что уже создано, новых фактов, а также учебников советских времен (тогда они неплохие были, хотя что-то замалчивали, чего-то стеснялись, скромничали), на основании того, что было создано в советские времена, создадите достойное учебное пособие - это будет величайшая победа. Потому что главное для студентов - чтобы учебник был носителем знаний", - отметил глава государства. Александр Лукашенко также считает, что в издании должна быть отражена огромная роль белорусского народа: "Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад. Вы этим занимайтесь. Учебник мы можем дополнить документами тех времен и теми документами, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть".

А вообще если речь о детях, то с ними просто. Все только на своем примере - иного не дано! И когда дело касается истории и памяти - это тоже работает!

Поздравление Президента с Днем Независимости звучит от души. Это светлый день, несмотря на капризы погоды. И тот случай, когда все добрые слова взаимны. Критиканов хватало всегда, но народ сказал свое слово: 3 Июля - главный государственный день.

С высоты истории три десятилетия суверенного пути - это мизер. Но для многих - целая жизнь. И в этой жизни нам точно есть чем гордиться и что беречь.

Все-таки 3 Июля - особый для нас день. Праздник, в котором тесно сплелись наше настоящее и героическое прошлое. И тогда, и сейчас делают все, чтобы каждый в стране, не глядя ни на какие "ветра", мог дышать свободно.



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