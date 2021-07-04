На СТВ показали, как Азаренку пытались «отрезать язык»

Взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки получили «Отряды самообороны» из Украины. В планах было подорвать узел связи РФ и устранить сотрудника СТВ Григория Азаренка.

Участники Telegram-чата под руководством гражданина Германии Дениса Хоффмана пытались совершить ряд преступлений. В частности, напасть на работника телеканала СТВ Григория Азаренка.

Об этом говорится в сюжетах, которые вышли 3 июля на гостелеканалах. Сюжеты рассказывают подробности об «антитеррористической операции», о которой ранее говорил Александр Лукашенко.

«Сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем за следующими вами», - говорит голос за кадром о том, что собирались сделать с Азаренком.

Ведущего поджидали возле его дома, когда он шел с работы. Как сообщается, сам Азаренок знал о готовящемся покушении. Исполнителями в сюжете назвали некоего Дмитрия Сосновского и его подельника. На видео показан момент нападения. Однако съемка велась издалека, и непонятно, на кого нападают «преступники». Качество изображения невысокое.

Когда «нападающие» приближаются к Азаренку (хотя не видно, что это именно он), действует именно «подельник». Сосновский стоит рядом, потом выпадает из кадра, а в конце концов на него набрасываются несколько силовиков.

«Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь нашего коллегу к операции, которая завершилась 1 июля. Сейчас на ваших экранах кадры задержания. В машине – некто Дмитрий Сосновский и его подельник», - заявили в сюжете.

По информации канала, еще одна группа готовилась к подрыву узла связи Военно-морского флота России в Вилейке. В сюжете показали фото взрывных устройств и момент задержания некоего Алексея Глотова, вооруженного пистолетом.

«Хоффман из Германии сформировал боевую группу из граждан Беларуси. Из Украины доставили взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки», - говорится в сюжете.

Еще одна задержанная, Наталья Матвеева, на видео признается, что хотела поджечь лесовозы.