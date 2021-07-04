Случаев задержания контрабандного оружия на границе с Украиной стало меньше. Всего на границе задержано 27 единиц оружия, это – на 6 единиц меньше, чем в прошлом году. Все заявления о контрабанде оружия в Украины – безосновательны.

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы Украины 3 июля.

«Все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины - беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке», - указали в ГПСУ.

Там добавили, что за аналогичный период прошлого года задержали на 6 единиц оружия больше, чем в нынешнем. А заявления белорусской стороны назвали "чушью".

«Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска», - подчеркнули в украинском ведомстве.

Ранее, выступая на празднике Дня Независимости в Минке, Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из соседней страны в Беларусь поступает «огромное количество оружия».

Он приказал полностью закрыть границу Беларуси с Украиной, чтобы перекрыть, как он называет, «приток оружия». И подобные заявления звучали с его стороны и раньше.

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