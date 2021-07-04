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Кто ждет Лукашенко в Крыму?
04.07.2021 12:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О том, что Александра Лукашенко готовы принять в Крыму, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».
«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Да, конечно, ждем», - сказал Песков.
Глава Крыма Сергей Аксенов вслед за Песковым позвал Лукашенко на полуостров. Гость будет чувствовать себя там «как дома»,
Тем временем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Беларуси Лукашенко поторопиться с визитом в Крым,
Ранее сообщалось, что Беларусь и РФ проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
«Еще один нюанс. Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо, так? У нас есть и свой санаторий в Крыму, туда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину там - кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал: «Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым?», - заявил Лукашенко 1 июня.
Напомним, Беларусь официально не признала аннексии Крыма Россией, но Лукашенко с 2014 года неоднократно говорил о том, что считает Крым де-факто российским. В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин объяснил, почему это случилось: Беларусь вместе с Россией строит союзное государство, но это – независимая страна, она имеет право проводить свою внешнюю политику.
«Не ставьте президента Беларуси в сложное положение. Он хочет выстраивать и с Украиной добрососедские отношения. В этом все дело», - подчеркнул он.
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О том, что Александра Лукашенко готовы принять в Крыму, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».
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