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День Независимости в Большом театре - среди зрителей и Президент Беларуси
04.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В этом году торжественные ноты прозвучали и в Большом театре оперы и балета. На сцене - лучшие фрагменты из знаменитых постановок. Среди зрителей был Президент. Но не только о силе искусства говорили накануне в стенах театра. После выступления артистов с большой сцены Александр Лукашенко поднимает и вопросы на злобу дня.
Президент проводит праздничный вечер в театральной атмосфере вместе с белорусами
Со сцены Большого звучат фрагменты знаковых для культурного наследия нашей страны произведений. "Лебединое озеро". Минск - один из двух городов на планете, где сохранилась классическая постановка 1937 года. Валентин Елизарьев в качестве худрука возвращается в Большой громко. И с согласия Президента. Александр Лукашенко скажет: он в курсе кадровых решений, обстановки в театре. В творческой среде просили человека со стороны - получили. Президент назначил нового министра культуры. Тот принимает решение о назначении нового гендиректора, а коллектив оказался не готов.
Президент: Большой театр останется на века
Политика и сцена несовместимы. Обращается к творческой интеллигенции Президент спустя почти год после событий электорального эмоционального 2020-го, когда страсти улеглись и можно здраво подумать о будущем не только театра, но и всей страны. Александр Лукашенко призывает объединить усилия, чтобы сохранить Беларусь.
Разговор с творческой элитой получился поистине на злобу дня. А как иначе, на сцене лицо нации. Они работают не только на свой имидж, но и на имидж всей страны. И это еще более ответственно. Такие встречи станут регулярными. Президент предложил основать новую традицию. Ежегодно 3 июля встречаться в Большом, чтобы творческая интеллигенция в День Независимости звучала на всю страну и получала в этот день заслуженные награды.
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В этом году торжественные ноты прозвучали и в Большом театре оперы и балета. На сцене - лучшие фрагменты из знаменитых постановок. Среди зрителей был Президент. Но...
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