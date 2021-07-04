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День Независимости в Большом театре - среди зрителей и Президент Беларуси

04.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В этом году торжественные ноты прозвучали и в Большом театре оперы и балета. На сцене - лучшие фрагменты из знаменитых постановок. Среди зрителей был Президент. Но не только о силе искусства говорили накануне в стенах театра. После выступления артистов с большой сцены Александр Лукашенко поднимает и вопросы на злобу дня.

Подробности у Вероники Буты. К празднованию Дня Независимости присоединился и Большой театр. За эти десятилетия главная музыкальная и театральная сцена страны стала не просто гордостью государства, а его символом.

Сил и средств было вложено немало. Чего только стоит масштабная реконструкция в 2009 году! Легендарным залом занимались на государственном уровне. Артисты заслужили достойные условия! Если мы не создадим таких площадок, позже скажет Президент, так и искусство негде будет показывать. Потому вопрос культурных объектов все эти годы под патронажем главы государства.

День Независимости в Большом театре - среди зрителей и Президент Беларуси

Президент проводит праздничный вечер в театральной атмосфере вместе с белорусами


Со сцены Большого звучат фрагменты знаковых для культурного наследия нашей страны произведений. "Лебединое озеро". Минск - один из двух городов на планете, где сохранилась классическая постановка 1937 года. Валентин Елизарьев в качестве худрука возвращается в Большой громко. И с согласия Президента. Александр Лукашенко скажет: он в курсе кадровых решений, обстановки в  театре. В творческой среде просили человека со стороны - получили. Президент назначил нового министра культуры. Тот принимает решение о назначении нового гендиректора, а коллектив оказался не готов. 


Президент: Большой театр останется на века 

День Независимости в Большом театре - среди зрителей и Президент Беларуси


Политика и сцена несовместимы. Обращается к творческой интеллигенции Президент спустя почти год после событий электорального эмоционального 2020-го, когда страсти улеглись и можно здраво подумать о будущем не только театра, но и всей страны. Александр Лукашенко призывает объединить усилия, чтобы сохранить Беларусь. 

Разговор с творческой элитой получился поистине на злобу дня. А как иначе, на сцене лицо нации. Они работают не только на свой имидж, но и на имидж всей страны. И это еще более ответственно. Такие встречи станут регулярными. Президент предложил основать новую традицию. Ежегодно 3 июля встречаться в Большом, чтобы творческая интеллигенция в День Независимости звучала на всю страну и получала в этот день заслуженные награды. 

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Теги: Минск
 
 
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В этом году торжественные ноты прозвучали и в Большом театре оперы и балета. На сцене - лучшие фрагменты из знаменитых постановок. Среди зрителей был Президент. Но...
 
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