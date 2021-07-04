Кто ждет Лукашенко в Крыму?

О том, что Александра Лукашенко готовы принять в Крыму, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».

«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Да, конечно, ждем», - сказал Песков.

Глава Крыма Сергей Аксенов вслед за Песковым позвал Лукашенко на полуостров. Гость будет чувствовать себя там «как дома», написал он в своем блоге в Facebook.

Тем временем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Беларуси Лукашенко поторопиться с визитом в Крым, пишет РИА Новости. «Президенту Беларуси Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу полуострова и не откладывать поездку», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Беларусь и РФ проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

«Еще один нюанс. Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо, так? У нас есть и свой санаторий в Крыму, туда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину там - кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал: «Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым?», - заявил Лукашенко 1 июня.

Напомним, Беларусь официально не признала аннексии Крыма Россией, но Лукашенко с 2014 года неоднократно говорил о том, что считает Крым де-факто российским. В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин объяснил, почему это случилось: Беларусь вместе с Россией строит союзное государство, но это – независимая страна, она имеет право проводить свою внешнюю политику.

«Не ставьте президента Беларуси в сложное положение. Он хочет выстраивать и с Украиной добрососедские отношения. В этом все дело», - подчеркнул он.

Ранее

Выступая на празднике Дня Независимости в Минске, Александр Лукашенко заявил , что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из соседней страны в Беларусь поступает «огромное количество оружия».

Украинская Госпогранслужба отвергла эту информацию. «Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска», - подчеркнули в украинском ведомстве.