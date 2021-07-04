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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского

04.07.2021 13:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного художника Беларуси Льва Гумилевского. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Он связал свою судьбу с монументальным искусством, создав ряд памятников знаменитым белорусским деятелям, и оставил незабываемый след в истории нашей страны", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что творчество Льва Гумилевского - бесценный вклад в национальную культурную сокровищницу. "Лев Николаевич стал примером самоотверженного служения искусству и своей Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Он связал свою судьбу с монументальным искусством, создав ряд памятников знаменитым белорусским деятелям, и оставил незабываемый след в истории нашей страны", -...
 
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