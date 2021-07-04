Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Льва Гумилевского Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского. "Он связал свою судьбу с монументальным...

Глава государства выразил соболезнования в связи"Он связал свою судьбу с монументальным искусством, создав ряд памятников знаменитым белорусским деятелям, и оставил незабываемый след в истории нашей страны", - говорится в соболезновании. Александр Лукашенко отметил, что творчество Льва Гумилевского - бесценный вклад в национальную культурную сокровищницу."Лев Николаевич стал примером самоотверженного служения искусству и своей Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", -