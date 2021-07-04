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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Льва Гумилевского
04.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГлава государства выразил соболезнования в связи
"Он связал свою судьбу с монументальным искусством, создав ряд памятников знаменитым белорусским деятелям, и оставил незабываемый след в истории нашей страны", - говорится в соболезновании. Александр Лукашенко отметил, что творчество Льва Гумилевского - бесценный вклад в национальную культурную сокровищницу.
"Лев Николаевич стал примером самоотверженного служения искусству и своей Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Президент.
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Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского. "Он связал свою судьбу с монументальным...
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