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"Наши народы хорошо знают цену суверенитета" - Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости

04.07.2021 20:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов - от экономических до гуманитарных - в общих интересах и взаимно обогащая друг друга.

"Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений", - подчеркнул глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко отметил, что сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов - от экономических до гуманитарных - в общих интересах и взаимно обогащая...
 
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