ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На уходящей неделе Александр Лукашенко вручил госнаграды

04.07.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Трудности лишь закаляют белорусов. И мы будем развиваться вопреки любым испытаниям. С такими словами на уходящей неделе Александр Лукашенко обратился к тем, чей упорный труд делает нашу страну лучше, и вручил госнаграды. Принимать их в канун главного государственного праздника, мне кажется, особая честь.

И ведь правда - их работа лучше всяких слов. Спасатели, ученые, строители, военные, учителя - Александр Лукашенко отметил упорный труд каждого. Для страны нет менее или более важных профессий. Также Президент заметил любопытный факт: все, кто в разные времена приходил в зал госнаград, остались верны своей стране. Так должно быть и впредь. Родину не продают - таков главный жизненный урок от белорусского лидера.  


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трудности лишь закаляют белорусов. И мы будем развиваться вопреки любым испытаниям. С такими словами на уходящей неделе Александр Лукашенко обратился к тем, чей...
 
Новости дня
Новости политики
 
Александр Лукашенко на торжественном собрании раскрыл шокирующие факты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by