На уходящей неделе Александр Лукашенко вручил госнаграды

Источник материала: БT

Трудности лишь закаляют белорусов. И мы будем развиваться вопреки любым испытаниям. С такими словами на уходящей неделе Александр Лукашенко обратился к тем, чей упорный труд делает нашу страну лучше, и вручил госнаграды. Принимать их в канун главного государственного праздника, мне кажется, особая честь.

И ведь правда - их работа лучше всяких слов. Спасатели, ученые, строители, военные, учителя - Александр Лукашенко отметил упорный труд каждого. Для страны нет менее или более важных профессий. Также Президент заметил любопытный факт: все, кто в разные времена приходил в зал госнаград, остались верны своей стране. Так должно быть и впредь. Родину не продают - таков главный жизненный урок от белорусского лидера.







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