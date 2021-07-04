Александр Лукашенко на торжественном собрании раскрыл шокирующие факты

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Надо сказать, главный праздник нашей государственности каждый год начинается немного до. Его предваряет торжественное собрание с участием Президента. Это всегда повод сказать о важном. Но в нынешнем году обращение Александра Лукашенко приняло довольно неожиданный поворот. Спустя десятилетия после окончания крупнейшей геополитической трагедии приходится задаваться вопросом: а завершена ли война? Или сегодня она попросту поменяла обличье. При этом санкционный натиск - еще меньшее из зол, заметит Президент. Да и лозунги порой обманчивы. Мы думали, нас давят санкциями, а оказалось - это террор! И фактов столько, что Александр Лукашенко вышел за временные рамки выступления. Сегодня мы напомним главное. Итак, накануне в стране завершена масштабная антитеррористическая операция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны - так они себя называют. Цель этих террористических "спящих" ячеек (о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич, нам это давно было известно) - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы - Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия. Создан Telegram-ресурс, называется "Отряды самообороны Беларуси". В нем 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии - господин де Хофман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданин Российской Федерации Дудников. Что попытались сделать буквально в последние дни? Начали с того, что попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева.



Н. Матвеева перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания.



В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось. Следующее, более серьезное мероприятие, которое было затеяно совсем недавно, 27-28 июня, - покушение на подрыв узла связи Военно-морского флота России в Вилейке, радиостанция "Антей". Вы, наверное, знаете, что недавно мы плотно общались с Президентом России. Мы об этом не сообщали, потому что тогда операция еще не была закончена. Но мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы". Но у такого разговора с позиции силы нет перспектив. Президент сделал на этом акцент. Запад не гнушается ни памятью о Великой Победе, ни циничными способами сломить наше единство. И, пожалуй, именно сейчас самый сложный экзамен. Александр Лукашенко приведет и другие факты, которые показывают истинные намерения оппонентов, и призовет коллективный Запад к ответу.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



Неделю назад на границе с Литвой (кратко мы давали эту информацию) был перехвачен пограничниками беспилотник. Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что. До сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его. Мы сбили этот беспилотник. Была прицеплена канистра с взрывчаткой - обезврежена. И в ближайшее время мы и этот эпизод вам покажем. Так кто же совершает преступления на границе? Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно, скажу следующее, чтобы вы меня поняли: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем.



Министерству иностранных дел поручено пригласить послов Германии, Литвы, Соединенных Штатов Америки, которые непосредственно причастны к этим акциям, и предупредить категорически, чтобы нам были выданы эти преступники. Все факты задокументированы, и мы докажем их вину.



Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев. Но что поражает: огромное количество (о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили) оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. К нам могут приехать только лечиться люди и мирные граждане. Всех остальных в плен брать не будем".

Все детали и другие факты обнародуют. Грифа "секретно" не будет - здесь нет закрытых тем. Это касается и покушения на нашего коллегу с телеканала СТВ. Григорий Азаренок - заметная и колоритная личность в медиапространстве. Он известен своей твердой гражданской позицией, которую (как он сам признался) не пошатнуть ни угрозами, ни попытками физической расправы. Нравится это, видимо, далеко не всем. Президент отметил мужество журналиста (его, к слову, привлекали к спецоперации) и эмоционально поблагодарил родителей за сына.







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