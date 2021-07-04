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Ключевой точкой празднования Дня Независимости стал Курган Славы

04.07.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь помнит всех и каждого, кто приближал самый долгожданный день в истории - день освобождения, День Независимости. В этом году ключевой точкой праздника стал Курган Славы - место силы белорусского народа, символ величия нашей нации и, конечно, напоминания, насколько яростно, отдавая свои жизни, сражались наши предки, лишь бы прогнать с земли коричневую чуму. Именно туда возложить цветы и обратиться к людям приехал и Президент.

Александр Лукашенко говорил особенно важные слова сегодня про то, что нужно помнить историю, не дать ее переписать. Это же касается и геноцида белорусского народа. Каждый третий погиб, некоторые деревни и населенные пункты до сих пор не восстановились после тех страшных лет войны. А сколько сломанных судеб. А сколько семей, где от близких лишь воспоминания и потертые фотокарточки. "Не потеряйте страну", - звучало от Президента. События вокруг Беларуси только доказывают: свою землю важно и нужно беречь, чтобы не остались потом одни фотографии. Алексей Волков о самом важном празднике нации.

Алексей Волков рассказывает.

Археология, музейное дело, история, память - все это не пустой звук для Александры Медведевой. Она студентка второго курса истфака БГУ. С легкой подачи женской руки (при помощи одногруппников) студентка добилась открытия новой специальности - политологии. Последний раз туда набирали несколько лет назад.

Симбиоз истории и политологии для современности не новость. Правду про ту же Великую Отечественную войну многие страны искажают по-своему. Тем удивительнее, что спустя 80 лет после первого удара по Брестской крепости Беларусь снова находится в авангарде противостояния - на этот раз информационного и геополитического. Да, День Независимости - 21 совсем иной, более острый, более атмосферный и более единый для нации.

Шпиль, который вознесся к небу Беларуси как место силы и памяти наших людей. Именно здесь, на Кургане Славы, шли ожесточенные бои за судьбу нации, за право зваться белорусами. Это сокровище, его нельзя потерять. Тысячи соотечественников и Президент почтили память людей, отдавших за независимость самое дорогое - жизнь.


Ключевой точкой празднования Дня Независимости стал Курган Славы


Каждый третий погибший - не статистика, но рубец на теле нации. Звучит банально, но память предать нельзя. Как и нельзя забыть наших героев.

"Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ, символ нашей независимости и свободной жизни", - заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.

3 июля - дата, когда настоящее, опираясь на прошлое, смотрит в будущее. Да, это важный лейтмотив праздника - связь поколений. Да, в рамках истории три десятка лет независимой Беларуси - это немного, но старт-то хороший.

Сила трех - нации, родины и государства - четко сплелись в этот день и в этом месте, Кургане Славы. Александр Лукашенко воспользовался торжеством момента, дабы донести вот эту тонкую суть слова "Беларусь" до молодых.


Ключевой точкой празднования Дня Независимости стал Курган Славы


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы будущее нашей страны. Это не банальщина. Вот здесь почти 100 % убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну, именно вы, чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века. Вы знаете, наше поколение в этой жизни уже отметилось. Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство. Вдумайтесь только, впервые в истории, за многовековую историю, тысячелетнюю историю Беларуси. Первое государство. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили.

Разговор у Кургана Славы - это эмоциональное крещендо целой предпраздничной недели. За сутки до этого состоялось торжественное собрание во Дворце Республики. Четыре поколения белорусов, не знавших войны, уверены: сегодня историческому прошлому необходима защита от красных, коричневых и черных цветов - только факты, только память о геноциде белорусского народа, только правда.

В целом же сила Дня Независимости в том, что он объединяет всех и каждого: ветеранов войны, школьников, профессоров, студентов. Нет людей в наших краях, у которых не найдется в семейном портфолио истории о Великой Отечественной войне. Многие страны сегодня находятся в поисках национальной идеи. И когда стоишь возле Кургана Славы, отчетливо понимаешь: на уровне самосознания, инстинкта белорусы - это архитекторы и созидатели своей судьбы. Но пробовать развалить наш дом бессмысленно. Мы - белорусы.


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Беларусь помнит всех и каждого, кто приближал самый долгожданный день в истории - день освобождения, День Независимости. В этом году ключевой точкой праздника стал...
 
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