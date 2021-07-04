На неделе прошел VIII Форум регионов Беларуси и России

Источник материала: БT

Было и много поздравлений от артистов, депутатов, политиков из разных стран. На официальном уровне - также большой поток добрых слов каждому белорусу. Главу государства и белорусский народ поздравили Генсекретарь ООН, Папа Римский Франциск, руководство России, Китая, Азербайджана, Турции, Казахстана, Сербии, Туркменистана, Израиля, Кубы, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Алжира, Кении и многих других стран.

Разумеется, поздравил и ключевой партнер. Владимир Путин отметил: наши страны связывают тесные отношения союзничества и партнерства, которые будут только укрепляться, поскольку выгодны обоим государствам. Российский президент выразил уверенность, что Минск и Москва продолжат активное участие в интеграционных процессах на евразийском пространстве.

Для усиления сотрудничества уже решено использовать в своих интересах излюбленное оружие противника - санкции. Этот месседж прозвучал от Александра Лукашенко уже на Форуме регионов Беларуси и России, который прошел 8-й раз. Увы, из-за пандемии участникам форума регионов пришлось общаться по видеосвязи. Но в любом случае - это масштабное событие всегда проходит под патронатом президентов. Такое внимание говорит о роли регионов, которую они играют для укрепления партнерства двух стран на всех уровнях - в торговле, кооперации, гуманитарной сфере. Лидеры придерживаются единого подхода в противостоянии санкционной риторике. Как говорится, нас бьют, а мы крепчаем!

Россия для нас - стратегический партнер. Это доказывает и нынешний рекорд по сумме подписанных контрактов. В этом году у белорусско-российской площадки солидный багаж - примерно $ 800 млн. Речь идет о совместных проектах в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания и экологии. В общей копилке договоренностей - порядка 50 соглашений как межрегиональных, так и межправительственных. Договорились и о создании Совета делового сотрудничества. Весомый портфель контрактов сразу у нескольких областей, в лидерах - Могилевская и Гродненская. На следующий год задачи поставили не менее амбициозные - рассчитывают выйти на $ 1 млрд заключенных контрактов.







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